Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen, Lkr. Tuttlingen) Arbeitsgerät aus Handwerkerfahrzeug gestohlen (28.10./03.11.2025)

Denkingen (ots)

Arbeitsgeräte im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstag, 28.10.2025, und Montag, 03.11.2025, aus einem auf der Hauptstraße geparkten Handwerkerfahrzeug entwendet. Da der auf Höhe der Hausnummer 58 abgestellte Firmenwagen unverschlossen war, hatten die Täter leichtes Spiel, an das Werkzeug im Wert von rund 8.000 Euro zu gelangen.

Sachdienliche Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib der Geräte nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0 entgegen.

Erneut weist die Polizei eindringlich darauf hin, unbeaufsichtigte Fahrzeuge immer richtig abzuschließen und sich dessen ggf. nochmals zu versichern! Zudem sollten nach Möglichkeit keine hochwertigen Gegenstände darin aufbewahrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell