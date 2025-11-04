Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannter touchiert Verkehrsschild auf Mittellinsel und flüchtet (03.11.2025)

Tuttlingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag auf der Dornierstraße eine Unfallflucht begangen. Gegen 15 Uhr war der Unbekannte auf der Dornierstraße in Richtung Christian-Scherer-Straße unterwegs. Dabei touchierte er das auf einer Mittelinsel stehende Verkehrsschild und fuhr anschließend einfach weiter, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.

