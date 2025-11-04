Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte brechen in Heizkraftwerk und alte Kläranlage ein (01./03.11.2025)

Hilzingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag und Montag sind Unbekannte in zwei Gebäude in der Brühlstraße, auf dem Gelände hinter der Feuerwehr, eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt sowohl zum Heizkraftwerk als auch zu den Räumlichkeiten der alten Kläranlage. Nach derzeitigem Kenntnisstand verursachten sie dabei lediglich Sachschaden, entwendeten jedoch nichts.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges auf dem Gelände hinter der Feuerwehr beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 1437-0 beim Polizeiposten Gottmadingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell