Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ablenkung sorgt für Unfall

Weimar (ots)

Ein 63-jähriger fuhr am Dienstag gegen 12:20 Uhr mit seinem Opel die Schwanseestraße stadtauswärts. Dabei ließ der Fahrer sich kurz ablenken und kam so nach rechts von der Straße ab. Er rammte ein Schild und kam so zum Stehen. Das Auto wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro. Der Fahrer wurde mit Prellungen zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

