Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme im Fernreisezug aus der Schweiz

Müllheim im Markgräflerland (ots)

Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann ist im Fernzug aus der Schweiz gefasst worden. Der Gesuchte war nicht zum Strafantritt erschienen.

Am Donnerstagabend (28.08.2025) kontrollierte eine Streife des Hauptzollamts Lörrach den deutschen Staatsangehörigen in einem Fernzug auf Höhe Müllheim im Markgräflerland. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass zwei Haftbefehle gegen den Mann bestanden. Vor zwei Jahren hatten Gerichte ihn wegen Diebstahls sowie fahrlässiger Körperverletzung zu Geldstrafen verurteilt, die der 48-Jährige aber nicht bezahlte. Da er auch die Ersatzfreiheitsstrafen nicht antrat, erließen die Staatsanwaltschaften Haftbefehle. Die Bundespolizei übernahm den Gesuchten und da er die Geldstrafen von insgesamt 4.200 Euro nicht bezahlen konnte, erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

