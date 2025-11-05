LPI-J: Verkehrsunfall - Frau leicht verletzt
Apolda (ots)
Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Vormittag an der Kreuzung Heidenberg/Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Apolda. Als dort ein 84-jähriger PKW-Fahrer nach links abbiegen wollte, übersah er eine entgegenkommende PKW-Fahrerin und es kam zum Unfall. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 67-jährige PKW-Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.
