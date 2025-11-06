Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Online Betrug leider erfolgreich

Jena (ots)

Eine 41-jährige aus Jena ist am frühen Dienstagabend Opfer eines Betruges geworden. Doch was war passiert? Die Frau sollte bei einem Finanzdienstleister ihre Kreditkarte verifizieren. Im Zuge dieses Verifizierungsvorgangs wurden dem Opfer 2000,- Euro vom Konto abgebucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Achtung: Seien sie bei Finanztransaktionen immer Misstrauisch und prüfen sie immer die Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell