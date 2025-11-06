PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufmerksame Zeugen klären Unfallflucht

Jena (ots)

Zeugen haben am späten Mittwochnachmittag einen Unfall in der August-Bebel-Straße beobachtet. Ein FIAT-Fahrer fuhr aus einer Ausfahrt heraus und traf dabei einen abgestellten anderen FIAT. Trotz Schäden an beiden Fahrzeugen fuhr der Mann weiter. Die Zeugen berichten Polizeibeamten das Geschehen. Die Beamten konnten so das Fahrzeug und auch den vermeintlichen 20-jährigen Fahrzeugführer des Verursacherfahrzeugs ausfindig machen. Die Schäden können somit reguliert werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 09:30

    LPI-J: Online Betrug leider erfolgreich

    Jena (ots) - Eine 41-jährige aus Jena ist am frühen Dienstagabend Opfer eines Betruges geworden. Doch was war passiert? Die Frau sollte bei einem Finanzdienstleister ihre Kreditkarte verifizieren. Im Zuge dieses Verifizierungsvorgangs wurden dem Opfer 2000,- Euro vom Konto abgebucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Achtung: Seien sie bei Finanztransaktionen immer Misstrauisch und prüfen sie immer die ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 09:30

    LPI-J: Versuchter Einbruch in Restaurant

    Jena (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht in ein Restaurant im Bereich Lobeda einzubrechen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf, betraten jedoch nicht das Gebäude. Glück im Unglück, es wurde nichts gestohlen. Dennoch entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro an dem Fenster. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 14:13

    LPI-J: Verkehrsunfall - Frau leicht verletzt

    Apolda (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Vormittag an der Kreuzung Heidenberg/Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Apolda. Als dort ein 84-jähriger PKW-Fahrer nach links abbiegen wollte, übersah er eine entgegenkommende PKW-Fahrerin und es kam zum Unfall. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 67-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren