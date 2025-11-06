Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufmerksame Zeugen klären Unfallflucht

Jena (ots)

Zeugen haben am späten Mittwochnachmittag einen Unfall in der August-Bebel-Straße beobachtet. Ein FIAT-Fahrer fuhr aus einer Ausfahrt heraus und traf dabei einen abgestellten anderen FIAT. Trotz Schäden an beiden Fahrzeugen fuhr der Mann weiter. Die Zeugen berichten Polizeibeamten das Geschehen. Die Beamten konnten so das Fahrzeug und auch den vermeintlichen 20-jährigen Fahrzeugführer des Verursacherfahrzeugs ausfindig machen. Die Schäden können somit reguliert werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

