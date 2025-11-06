PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorrad abgebrannt

Weimar (ots)

Am Donnerstag gegen 01:00 Uhr haben unbekannte Täter das Motorrad eines 60-jährigen in der Hermann-Abendroth-Straße an sich genommen. Der oder die Täter schoben das Krad ca. 100 m weiter und steckten dann die Maschine in Brand. Hinzugezogene Polizeibeamte konnten das Fahrzeug schnell löschen. Trotz dessen entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

