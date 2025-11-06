LPI-J: Motorrad abgebrannt
Weimar (ots)
Am Donnerstag gegen 01:00 Uhr haben unbekannte Täter das Motorrad eines 60-jährigen in der Hermann-Abendroth-Straße an sich genommen. Der oder die Täter schoben das Krad ca. 100 m weiter und steckten dann die Maschine in Brand. Hinzugezogene Polizeibeamte konnten das Fahrzeug schnell löschen. Trotz dessen entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
