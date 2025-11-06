LPI-J: Kein Beispiel für Weimar

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: In der Straße Walkteich wollte gerade ein 26-jähriger mit seinem Ford rückwärts in ein Grundstück fahren. Aus Richtung der Rudolstädter Straße kam ein 76-jähriger Daihatsu Fahrer und erschrak sich beim Einbiegen in den Walkteich und verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammt das andere Auto. Durch die Kollision wurde der Airbag an dem Ford ausgelöst und der junge Mann leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ...

