POL-BO: Raub auf Rollstuhlfahrer (71) im Krankenhaus - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Aktuell ermittelt die Polizei wegen eines Raubdelikts am Dienstag, 8. April, auf den Patienten eines Krankenhauses in Bochum-Grumme. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 15 Uhr befand sich der Rollstuhlfahrer (71, aus Dortmund) im Bereich der Aufzüge in der Röntgenabteilung des Krankenhauses an der Gudrunstraße. Dort wurde er von einem unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt. Der Unbekannte schob den 71-Jährigen in den Aufzug und entriss ihm dann unvermittelt seine hochwertige Armbanduhr. Dabei kippte der 71-Jährige mit seinem Rollstuhl zur Seite. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 175cm groß - normale Figur - zwischen 30-40 Jahre alt - dunkler Hauttyp - Zweitagebart - Brille mit schwarzem Gestell - dunkelblauer Anzug mit passendem Sakko - grauer Schal - sprach gebrochenes Deutsch

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich an das zuständige Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0234 909-4157 oder an die Kriminalwache unter -4441 zu wenden.

