Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jugendliches Diebestrio gestellt

Jena (ots)

In den frühen Abendstunden wollten drei Jugendliche auf Diebestour gehen. Hierzu begaben sie sich in einen Supermarkt in der Goethestraße. Während einer der Drei "Schmiere" stand, verstauten die anderen Beiden Waren im niedrigen zweistelligen Bargeldbereich in ihre Taschen. Nachdem das Diebestrio, alle zwischen 15 und 17 Jahren) den Kassenbereich passierten, wurden sie von einem Mitarbeiter angesprochen und ertappt. Die hinzugerufenen Beamten übergaben die Waren wieder dem Markt und die Jungs ihren Erziehungsberechtigten. Alle drei müssen sich nun strafrechtlich wegen Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell