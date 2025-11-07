PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jugendliches Diebestrio gestellt

Jena (ots)

In den frühen Abendstunden wollten drei Jugendliche auf Diebestour gehen. Hierzu begaben sie sich in einen Supermarkt in der Goethestraße. Während einer der Drei "Schmiere" stand, verstauten die anderen Beiden Waren im niedrigen zweistelligen Bargeldbereich in ihre Taschen. Nachdem das Diebestrio, alle zwischen 15 und 17 Jahren) den Kassenbereich passierten, wurden sie von einem Mitarbeiter angesprochen und ertappt. Die hinzugerufenen Beamten übergaben die Waren wieder dem Markt und die Jungs ihren Erziehungsberechtigten. Alle drei müssen sich nun strafrechtlich wegen Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 10:50

    LPI-J: Fahrt durch Baustelle endet im Krankenhaus

    Jena (ots) - Eine Sperrscheibe (Verkehrszeichen 250 - Durchfahrt verboten) ignoriert und trotz dessen in ein Baustellengelände auf der Mühlenstraße gefahren ist am Donnerstagvormittag eine 50-Jährige auf ihrem E-Scooter. Allen Baumaschinen und -fahrzeugen zum Trotz wollte sie durch die Baustelle fahren. Jedoch kollidierte die Frau mit einem Baggerlöffel eines sich gerade drehenden Baggerarmes. Infolge dessen erlitt ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 13:39

    LPI-J: Zigaretten geklaut

    Apolda (ots) - Beim Zigarettenklau wurde gestern ein 39-jähriger Mann in einem Apoldaer Supermarkt erwischt. Mit Hilfe einer männlichen Begleitung hatte er sich 8 Zigarettenschachtel in die Jackentasche gesteckt. An der Kasse wollte er allerdings nur einige Lebensmittel bezahlen und nicht die Zigaretten. Die Ladendetektivin beobachtete dies und informierte die Polizei. Gegen den 39-Jährigen wurde eine entsprechende Anzeige erstattet und ein Hausverbot erteilt. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren