Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrt durch Baustelle endet im Krankenhaus

Jena (ots)

Eine Sperrscheibe (Verkehrszeichen 250 - Durchfahrt verboten) ignoriert und trotz dessen in ein Baustellengelände auf der Mühlenstraße gefahren ist am Donnerstagvormittag eine 50-Jährige auf ihrem E-Scooter. Allen Baumaschinen und -fahrzeugen zum Trotz wollte sie durch die Baustelle fahren. Jedoch kollidierte die Frau mit einem Baggerlöffel eines sich gerade drehenden Baggerarmes. Infolge dessen erlitt sie eine Platzwunde und musste medizinisch versorgt werden.

