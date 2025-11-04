PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ringe und Ketten gefunden, Polizei sucht Eigentümer und mögliche Geschädigte

POL-WL: Ringe und Ketten gefunden, Polizei sucht Eigentümer und mögliche Geschädigte
Buchholz (ots)

Am 22.09.2025 wurden beim Fundbüro der Stadt Buchholz acht Fingerringe und zwei Halsketten als Fundsache abgegeben. Der Finder hatte sie im Bereich des Rathausplatzes entdeckt.

Möglicherweise handelt es sich bei den Schmuckstücken um aussortiertes Diebesgut. Die Polizei konnte die Gegenstände aber bislang keiner Straftat zuordnen. Deswegen werden nun Fotos der Schmuckstücke veröffentlicht.

Wer Hinweise zur Herkunft geben kann oder sein Eigentum wiedererkennt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

