PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Beleidigungen und Trunkenheitsfahrt

Tostedt (ots)

Ein 27-jähriger Mann hat am Sonntagabend, 2.11.2025, die Polizei beschäftigt. Gegen 21 Uhr hatte er zunächst auf dem Gelände einer Tankstelle an der Kastanienallee eine Frau mittels Übersetzungs-App beleidigt. Anschließend setzt er sich an das Steuer seines Wagens und fuhr davon. Eine Zeugin wählte den Notruf und fuhr dem Mann hinterher.

Im Bereich Tötensen konnte der Wagen von Beamten angehalten werden. Der 27-Jährige saß mittlerweile nicht mehr am Steuer, sondern auf dem Beifahrersitz. Er wurde jedoch von den Zeugen zweifelsfrei als Fahrer identifiziert. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von knapp zwei Promille. Zudem stellte sich heraus, dass er gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wurden von einem Arzt Blutproben entnommen. Gegen den 27-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung eingeleitet.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren