Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Beleidigungen und Trunkenheitsfahrt

Tostedt (ots)

Ein 27-jähriger Mann hat am Sonntagabend, 2.11.2025, die Polizei beschäftigt. Gegen 21 Uhr hatte er zunächst auf dem Gelände einer Tankstelle an der Kastanienallee eine Frau mittels Übersetzungs-App beleidigt. Anschließend setzt er sich an das Steuer seines Wagens und fuhr davon. Eine Zeugin wählte den Notruf und fuhr dem Mann hinterher.

Im Bereich Tötensen konnte der Wagen von Beamten angehalten werden. Der 27-Jährige saß mittlerweile nicht mehr am Steuer, sondern auf dem Beifahrersitz. Er wurde jedoch von den Zeugen zweifelsfrei als Fahrer identifiziert. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von knapp zwei Promille. Zudem stellte sich heraus, dass er gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wurden von einem Arzt Blutproben entnommen. Gegen den 27-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung eingeleitet.

