Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: POL-WL: Buchholz i.d.N.: Erfolgreiche Täterfestnahme nach Einbruch in Spielhalle ++ Seevetal/Fleestedt: Guter Ausgang einer nächtlichen Suchaktion

Buchholz in der Nordheide (ots)

Buchholz in der Nordheide:

In der Nacht vom 29.10. auf den 30.10.2025 meldete ein Sicherheitsdienst einen Einbruchalarm in eine Spielhalle in Buchholz in der Nordheide. Mehrere Polizeikräfte waren gegen 01:40 Uhr vor Ort und konnten am Objekt eine geöffnete Tür feststellen. Das Gebäude wurde unverzüglich umstellt. Plötzlich konnte eine Person im Eingangsbereich der Spielhalle gesichtet werden, welche sich auf die Einsatzkräfte zubewegte. Ein sofortiger Zugriff führte zur Festnahme einer männlichen Person, die sowohl Einbruchwerkzeug als auch Diebesgut aus der Spielhalle mit sich führte.

Seevetal/Fleestedt:

Am späten Abend des 29.10.2025 wurde eine 92-jährige Dame aus Fleestedt als vermisst gemeldet. Sie sei nicht orientiert und ohne jegliche Erreichbarkeit verschwunden. Einsatzkräfte von Polizei, Freiwilliger Feuerwehr und Rettungsdiensten suchten bis in die frühen Morgenstunden. Die vermisst gemeldete Dame konnte gegen 04:00 Uhr durch Drohnen des DRK entdeckt werden und wurde wohlauf nach Hause gebracht.

