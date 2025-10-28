Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Baucontainer aufgebrochen ++ Winsen - Einbruch in Tankstelle ++ Tostedt - Unfall durch verlorenes Rad

Rosengarten/Nenndorf (ots)

Baucontainer aufgebrochen

In der Zeit zwischen Samstag, 25.10.2025, 17:00 Uhr und Montag, 6:45 Uhr, haben Diebe das Gelände einer Baustelle an der Straße Am Hatzberg betreten. Die Täter hatten hierzu ein Zaunelement aufgebogen. Anschließend schlugen sie bei drei Baucontainern Fensterscheiben ein, bei zwei weiteren brachen sie die Schlösser auf. Die Container wurden durchwühlt.

Ob die Täter Beute machten, ist noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Winsen - Einbruch in Tankstelle

Zigarettendiebe sind am Montag, 27.10.2025, um 4:28 Uhr in die Star-Tankstelle an der Lüneburger Straße eingebrochen. Die Täter hatten dazu die gläserne Schiebetür aufgehebelt und zahlreiche Tabakwaren aus dem Kassenbereich an sich genommen. Nach wenigen Minuten verließen Sie die Tankstelle wieder. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

Die Polizei Winsen bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Tel.-Nr. 04171 7960.

Tostedt - Unfall durch verlorenes Rad

Auf der B 75 kam es am Montag, 27.10.2025, zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 15:45 Uhr war ein 39-jähriger Mann mit seinem VW Passat und einem Anhänger auf der Straße Unter den Linden unterwegs. Plötzlich löste sich ein Rad des Anhängers und rollte auf die Gegenfahrspur. Ein dort fahrender 28-jähriger Mann musste mit seinem Ford eine Vollbremsung machen, um nicht mit dem Rad zu kollidieren. Ein 24-jähriger Mann, der mit einem Traktor dahinter unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den PKW auf.

Alle drei Beteiligten blieben unverletzt.

