Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Container und Bauwagen aufgebrochen ++ Buchholz - Mit gestohlenem Leitpfosten im Zug gefahren

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Container und Bauwagen aufgebrochen

Auf einer großen Baustelle an der Straße Am Blöcken haben Diebe am Samstagabend, 25.10.2025, insgesamt sieben Container und sieben Bauwagen aufgebrochen. Dazu hatten die Täter zunächst die Umzäunung gewaltsam geöffnet. Die Taten ereigneten sich in der Zeit zwischen 21 und 22 Uhr. Ob die Täter bei ihrem Beutezug auch fündig wurden, ist noch unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

Buchholz - Mit gestohlenem Leitpfosten im Zug gefahren

Am Sonntag, 26.10.2025, gegen 20:10 Uhr wurde die Polizei zum Bahnhof in Buchholz gerufen. Ein Zugbegleiter hatte telefonisch gemeldet, dass am Bahnhof Soltau-Wolterdingen eine Gruppe Jugendlicher mit einem Leitpfosten in den Zug gestiegen sei.

Am Bahnhof Buchholz konnten Beamten einen 21-Jährigen Mann ausmachen, der einen Leitpfosten in den Händen trug. Nachdem die Polizisten ihn mit dem Tatvorwurf des Diebstahls konfrontierten, stritt dieser das ab. Vielmehr habe er den Leitpfosten von einem Jugendlichen "übernommen", der damit in den Zug gestiegen war.

Tatsächlich meldete die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Hamburg am späteren Abend Streitigkeiten zwischen dem 21-Jährigen und einem 17-Jährigen. Diesen hatte der Erwachsene als den ursprünglichen Leitpfostendieb wiedererkannt und der Polizei gemeldet. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Pfosten wurde sichergestellt und zurück in den Landkreis Heidekreis verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell