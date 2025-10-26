Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 24.10.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 26.10.2025, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

++ Heidenau - Wohnungseinbruchdiebstahl Am Freitag ist es in der Zeit zwischen ca. 10:00 Uhr und 21:40 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Straße Am Wischofff gekommen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terassentür eines Einfamilienhauses auf, durchwühlten das Haus und flüchteten anschließend ohne Diebesgut. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-285 zu melden.

++ Jesteburg - Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:50 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine alleinbeteiligte 55-Jährige Fahrradfahrerin vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung stürzte. Die Radfahrerin verletzte sich schwer und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Eine Blutentnahme wurde entnommen. Personen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-285 zu melden.

++ Buchholz i.d.N. - Schwerer Raub

Am Freitagvormittag gegen 09:45 Uhr kam es auf einem Schulgelände in der Schaftrift zu einem schweren Raub. Mehrere maskierte Täter griffen das über das Gelände gehende 31-Jährige Opfer unvermittelt an. Das Opfer wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand durch Tritte und mehrere Elektroschocks leicht verletzt. Die unbekannten Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

++ Rosengarten/Nenndorf - Einbruch in Getränkemarkt In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Bremer Straße in Nenndorf zu einem Einbruchdiebstahl in einen Getränkemarkt. Die bisher unbekannte Täterschaft verschaffte sich dabei durch gewaltvolles Einwirken auf eine Außentür Zutritt zum Objekt und entwendete Tabakwaren sowie Alkoholika. Personen, die Hinweise zu der Tat, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

++ Winsen (Luhe) - Einbruch in Pkw

Am Freitagabend in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 23:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Limousine auf einem Parkplatz an der Einmündung Niedersachsenstraße Ecke Albert-Schweitzer-Str. ein und entwendeten Teile des festverbauten Interieurs des Pkw. Personen, die Hinweise zu der Tat, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen unter 04171-7960 zu melden.

++ Winsen (Luhe) - Mehrere Taschendiebstähle Am Samstag ist es zu mehreren Taschendiebstählen in verschiedenen Einzelhandelsgeschäften in Winsen (Luhe) gekommen. Dabei wurden von den unbekannten Tätern unter anderem Geldbörsen, Handys und ganze Handtaschen entwendet. Die Polizei warnt nochmals, Taschen und Wertgegenstände beim Einkaufen zu keinem Zeitpunkt unbeobachtet zu lassen. Zeugen der Taten werden gebeten, sich bei der Polizei Winsen unter 04171-7960 zu melden.

++ Winsen (Luhe) - Flüchtiger Fahrradfahrer nach Körperverletzung gesucht Am Samstagmorgen gegen 10:30 Uhr kam es an der Osttangente kurz vor der Straße zum Torfmoor zu einer Körperverletzung. Der unbekannte Täter fuhr mit einem Fahrrad an zwei - mit ihren Hunden spazierenden - Opfern vorbei. Als die Spaziergänger den Fahrradfahrer baten, das nächste Mal zu Klingeln, stieg der Täter vom Fahrrad ab und packte eines der Opfer. Das zweite Opfer ging dazwischen und wurde vom Täter zu Boden geschubst. Im Anschluss flüchtete der Täter mit dem Fahrrad in Richtung des Kreisverkehrs an der Lüneburger Straße. Die 68-Jährige verletzte sich durch den Sturz leicht und wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Ihr 39-Jähriger Begleiter blieb unverletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Winsen (Luhe) unter 04171-7960 zu melden.

++ Tespe - Gefährliche Körperverletzung durch Tritte gegen den Kopf Mehrere männliche Personen haben am Samstagabend gegen 22:30 Uhr einen 42-jährigen Mann im Garten des durch alle Personen gemeinsam bewohnten Mehrparteienhauses in der Lüneburger Straße u.a. durch Tritte gegen den Kopf schwer verletzt. Der Mann musste mit mehreren Knochenbrüchen im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Die drei Täter (29, 35 und 40 Jahre) verhielten sich auch der Polizei gegenüber aggressiv und wurden in Gewahrsam genommen.

++ Winsen (Luhe) - Trunkenheitsfahrt

Am Samstagmorgen wurde gegen 02:15 Uhr eine Pkw-Fahrerin durch Beamte der Polizei Winsen in der Straße Saatgehrden kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Die sich auf dem Rückweg von einer Geburtstagsfeier befindliche 43-Jährige wies einen Atemalkoholwert von 1,97 Promille auf. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

