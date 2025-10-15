PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Aussage mit Konsequenzen: Drohung mit Bombe führt zu Flugausschluss

Frankfurt/Main (ots)

Ein 43-jähriger Mann drohte am Montag bei der Sicherheitskontrolle am Frankfurter Flughafen mit einer angeblichen Bombe. Im Rahmen der Luftsicherheitskontrolle war zuvor ein mitgeführter Thermobecher des Deutschen positiv auf Sprengstoff getestet. Beamte der Bundespolizei überprüften daraufhin den Mann und dessen Becher. Auf Nachfrage was sich in dem Becher befinden würde, äußerte der Besitzer "eine Bombe".

Nachdem ihm die Folgen einer solchen Behauptung aufgezeigt wurden, räumte der Mann zwar ein, dass sich im Becher tatsächlich nur Bier befände und auch die anschließende Überprüfung bestätigte die Ungefährlichkeit des Gefäßes und seines Inhalts. Dennoch hatte die Aussage erhebliche Konsequenzen für den Deutschen.

Aufgrund seiner Drohung wurde der Mann von seinem Flug nach Antalya / Türkei ausgeschlossen. Zudem wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Judith von Kiedrowski
Telefon: 069 / 6800 - 10105
E-Mail: presse.flughafen.fra@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

