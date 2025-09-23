Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Videoauswertung und Fahndungstreffer führten zur erfolgreichen Festnahme zweier Männer

Frankfurt/Main (ots)

Am Freitag, den 19. September 2025, gelang der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen die erfolgreiche Festnahme zweier Männer. Einen Mann entlarvte eine gezielte Videoauswertung und der andere wurde dank eines Fahndungshinweises festgenommen.

Im ersten Fall nutzte ein 47-jähriger Rumäne die Gunst der Stunde und entwendete das Tablet eines 25-jährigen Amerikaners, der zuvor an der Glasfront beim Condor Servicecenter eingeschlafen war. Nachdem er den Verlust seines Tablets bemerkte, wandte sich der junge Mann an die Bundespolizei. Durch die Auswertung von Videomaterial konnte der Tatverdächtige eindeutig bei der Tatausführung beobachtet werden. In der Folge wurde eine Fahndung eingeleitet, bei der der Mann kurze Zeit später - ebenfalls schlafend - auf einer Sitzbank im Terminal 1 festgestellt wurde.

Die eingesetzten Beamten verbrachten ihn auf die Wache, fanden das Diebesgut und übergaben es an den Geschädigten. Zudem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren gegen den 47-Jährigen ein.

Im zweiten Fall konnte aufgrund eines Personenfahndungstreffers und des schnellen Einschreitens von Einsatzkräften der Bundespolizei ein 24-jähriger Rumäne direkt am Luftfahrzeug festgenommen werden. Gegen den aus Bukarest / Rumänien reisenden Mann bestand ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen gefährlicher Körperverletzung. Zudem wurde er von der Staatsanwaltschaft Wuppertal wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Betrug gesucht. Die geforderten Geldstrafen in Höhe von knapp 6000 Euro, zur Abwendung der Ersatzfreiheitsstrafe, konnte der Mann nicht zahlen. Somit verbrachten ihn die Beamten der Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main, wo er nun eine Freiheitsstrafe von 239 Tagen verbüßt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell