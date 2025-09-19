PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Vorwurf der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung - Bundespolizei nimmt Verdächtige am Flughafen Frankfurt fest

Frankfurt/Main (ots)

Am 18. September haben Bundespolizisten eine 39-jährige Chinesin dank eines Fahndungshinweises bei ihrer Ankunft aus Hongkong am Flughafen Frankfurt festgenommen. Französische Behörden suchten die Frau per internationalem Haftbefehl.

Die Chinesin soll Mitglied einer kriminellen Vereinigung sein und steht unter Verdacht, mehrere Straftaten in Frankreich begangen zu haben. Vorgeworfen werden ihr die Beihilfe zur illegalen Einreise und illegalen Aufenthalt sowie die Fälschung amtlicher Dokumente und der Handel damit. Der Beschuldigten droht nun eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren.

Nach der Festnahme verbrachten die Bundespolizisten die 39-Jährige zum Amtsgericht Frankfurt am Main, wo sie dem zuständigen Haftrichter vorgeführt wird.

