FW-BN: Küchenbrand in Warenhaus in der Wenzelgasse

Mitarbeiter verhinderten schlimmeres

unruhige Abendstunden für die Feuerwehr Bonn

Es waren unruhige Abendstunden für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bonn. Noch während eines laufenden Einsatzes mit einem Dachstuhlbrand in Ramersdorf, wurde die Feuerwehr fast parallel, zu zwei weiteren Einsätzen um 18:17 Uhr in Lengsdorf Am Rebgarten sowie um 18:26 Uhr in die Innenstadt in die Wenzelgasse alarmiert. Der Einsatz in Ramersdorf stellte sich schnell als "angebranntes Essen auf dem Herd" heraus, wobei die Einsatzkräfte die verbrannten Essensreste unter Einsatz von Atemschutzgeräten entfernten und die Wohnung anschließend mittels Elektrolüfter belüfteten und einen Anwohner dem Rettungsdienst zuführten. Dramatischer stellte sich die Notfallmeldung aus einem Warenhaus in der Wenzelgasse dar, wobei Angestellte von einem Brand in ihrer Küche im ersten Obergeschoss des Ladenlokals berichteten. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr handelten zwei der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr besonnen, brachten den Brand aus sicherer Deckung mittels Feuerlöscher unter Kontrolle und schlossen danach geistesgegenwärtig die Türe des betroffenen Raumes um eine Rauchausbreitung in den Verkaufsraum zu verhindern. Beide Mitarbeiter wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, konnten aber vor Ort verbleiben. Zu den Nachlöscharbeiten wurde ein Trupp der Feuerwehr mit Atemschutzgeräten und einem Kleinlöschgerät , sowie Wärmebildkamera in den stark verrauchten Küchenbereich eingesetzt. Zur Verhinderung einer Rauchausbreitung in den Verkaufsbereich und zur Unterstützung der Einsatzkräfte bei ihrem Vorgehen, wurde ein Elektro Hochleistungslüfter vorgenommen. Die Feuerwehr Bonn war mit den Löscheinheiten der Feuerwache 3, der Freiwilligen Feuerwehr Bonn Mitte und des Einsatzführungsdienstes mit 23 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen bis 19:25 Uhr im Einsatz.

