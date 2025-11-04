Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Radfahrerin nach mutmaßlichem Sturz lebensgefährlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Buchholz (ots)

Eine 80-jährige Frau ist gestern in lebensgefährlichem Zustand vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert worden. Gegen 18:30 Uhr informierte eine Anruferin den Rettungsdienst, nachdem sie die Radfahrerin im Bereich der Soltauer Straße, Ecke Am Thing, aufgefunden hatte.

Möglicherweise war die Frau allein beteiligt gestürzt. Der Unfallhergang ist bislang allerdings gänzlich unklar.

Zeugen, die dazu weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Jesteburg - Einbrecher gaben auf

In der Nacht zu Montag, 3.11.2025, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 8:00 Uhr, versuchten Diebe, in ein Einfamilienhaus an der Straße Roggenkamp einzubrechen. Die Täter begaben sich hierzu auf die Rückseite des Gebäudes und entfernten zunächst die Fliegengitter. Anschließend versuchten sie, zwei Fenster aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht. An den Fenstern entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Buchholz/Meilsen - Geldkassette aufgebrochen

An der Meilsener Straße haben Diebe in der Nacht zu Montag, 3.11.2025, eine Geldkassette aufgebrochen und daraus Bargeld entwendet. Die Kassette befand sich in der Selbstbedienungsbox eines Hofladens. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 8:45 Uhr.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

