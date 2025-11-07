LPI-J: Zwei Verletzte bei Motorradunfall
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hummelshain: Aus bisher noch ungeklärtem Grund stürzte am Donnerstagvormittag ein 62-jähriger Kradfahrer auf der Landstraße zwischen Hummelshain und Kahla. durch den Sturz zog sich der Zweiradlenker schwere Verletzungen zu. Auch seine Sozia wurde leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.
