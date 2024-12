Polizei Münster

POL-MS: "COPpuccino - Meet the Police" am 09.12. in der Innenstadt

Münster (ots)

Die Polizei Münster lädt alle Bürgerinnen und Bürger am Montag (09.12.) vor der Polizeiwache Innenstadt in der Julius-Voos-Gasse zu einer etwas anderen Kaffeepause ein.

Unter dem Motto "COPpuccino - Meet the Police" haben Interessierte die Möglichkeit zwischen 14 und 18 Uhr bei unserem Stand vorbeizuschauen und bei einem Kaffee, Tee oder auch alkoholfreiem Punsch in entspannter Atmosphäre mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizei ins Gespräch zu kommen. Der "COPpuccino" bietet die perfekte Gelegenheit, um der Polizei individuelle Fragen zu stellen, den Polizeiberuf oder einfach die Menschen hinter der Uniform kennenzulernen. Die Polizistinnen und Polizisten beraten am Kaffeestand außerdem zu den Themen Verkehrssicherheit und Kriminalprävention, das Präventionsnetzwerk #sicherimDienst zum Thema Gewaltschutz am Arbeitsplatz und unsere Personalwerber werden zur Einstellung in den Polizeidienst ein offenes Ohr haben. Auch unsere Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf wird vor Ort sein. Wir freuen uns schon jetzt auf einen guten Austausch bei leckeren Heißgetränken mit Ihnen.

