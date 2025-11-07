Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unsicher Fahrweise, Verkehrsunfall verursacht, pflichtwidrig entfernt und betrunken

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Laasdorf: Zeugen teilten am Donnerstagnachmittag einen Pkw Toyota mit, welcher äußerst unsicher und teils sogar gefährdend für andere Verkehrsteilnehmer auf der Landstraße zwischen Stadtroda und Jena fuhr. Kurz nach der Ortslage Gernewitz soll es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem bisher noch unbekannten Fahrzeug gekommen sein. Die alarmierten Beamten stellten den 73-jährigen Fahrzeuglenker im Bereich eines Garagentraktes nahe der Erlanger Allee in Jena fest - ordentlich alkoholisiert. Ein Test ergab einen Wert von 1,8 Promille. Neben der Sicherstellung des Führerscheins sowie des Fahrzeugschlüssels und einer Blutentnahme im Krankenhaus, muss sich der Mann nun auch wegen Straßenverkehrsgefährdung strafrechtlich verantworten. Zeugen des Sachverhaltes, insbesondere der geschädigte Fahrzeugführer zwischen Laasdorf und Gernewitz sowie eventuell weitere Geschädigte aufgrund der Fahrweise des Mannes, werden gebeten sich bei der Polizei Saale-Holzland unter 0361 5743-56100 oder per E-Mail an PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de zu melden. Das entsprechende Aktenzeichen 289456/2025 ist dabei mit anzugeben.

