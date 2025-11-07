PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet - Folgen fatal

Weimar (ots)

Donnerstagvormittag fuhr 84-Jähriger mit seinem Hyundai kommend von der Damaschkestraße auf die Erfurter Straße und wollte nach links in Fahrtrichtung Erfurt abbiegen. Hierbei übersah dieser einen von rechts kommenden Skoda, welcher auf der Erfurter Straße ebenfalls in Richtung Erfurt fuhr. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Infolge dessen verlor die 33-jährige Fahrerin des Skodas die Kontrolle über ihren Pkw, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte auf der Gegenfahrbahn frontal mit einem entgegenkommenden Nissan. Die Fahrerin des Skoda, der 75-jährige Fahrer des Nissan und dessen Mitfahrerin wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. An allen beteiligten Pkw entstand Sachschaden. Die Skoda und der Nissan waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam für knapp zwei Stunden zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

