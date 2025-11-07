PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim zweiten Mal erwischt

Weimar (ots)

Gegen 23:30 Uhr wollten Beamte einen E-Scooterfahrer auf der Marcel-Paul-Straße kontrollieren. Doch der augenscheinlich heranwachsende Fahrer entzog sich der Kontrolle. Und das mit über 45 km/h. Die Beamten ließen sich aber nicht abschütteln und konnten den 20-Jährigen, welcher kurzzeitig zu Fuß weiter flüchten wollte, stellen. Wie dann bekannt wurde, war der Scooter nicht versichert, dafür aber frisiert. Bis über 50 km/h hätte man damit fahren können. Darüber hinaus ermangelte es dem jungen Mann an einer erforderlichen Fahrerlaubnis, welche jedoch obligatorisch war. Auch stellten die Beamten zu einem ähnlichen Sachverhalt, welcher sich knapp 40 Minuten vorher im Stadtgebiet kontrolliert werden sollte und ebenso flüchtete, her. Es handelte sich um denselben Mann. Dieser muss sich nun strafrechtlich verantworten. Der Scooter indes wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

