LPI-J: Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Weimar (ots) - Gegen 23:30 Uhr wollten Beamte einen E-Scooterfahrer auf der Marcel-Paul-Straße kontrollieren. Doch der augenscheinlich heranwachsende Fahrer entzog sich der Kontrolle. Und das mit über 45 km/h. Die Beamten ließen sich aber nicht abschütteln und konnten den 20-Jährigen, welcher kurzzeitig zu Fuß weiter flüchten wollte, stellen. Wie dann bekannt wurde, war der Scooter nicht versichert, dafür aber frisiert. Bis über 50 km/h hätte man damit fahren ...

mehr