LPI-J: Mopedfahrer verletzt
Weimar (ots)
Am Freitagmorgen fuhr der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads aus Großobringen kommend Richtung Sachsenhausen. Ca. 100m nach dem Ortsausgang Großobringen verlor er die Kontrolle über das Kleinkraftrad und kam zu Fall. Er verletzte sich leicht und wurde in ein Klinikum eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell