LPI-J: Mopedfahrer verletzt

Apolda (ots) - Am 06.11.2025 um 18:00 Uhr meldete ein 25-jähriger Pkw-Fahrer bei der Polizei Apolda, dass ein VW-Fahrer seit geraumer Zeit mit 30km/h in Schlangenlinien vor ihm fährt. Die Polizei konnte den 46-jährigen Rumänen in der Friedrich-Engels-Straße anhalten. Ein Atemalkoholtest ergab 2,83 Promille. Der 46-Jährige wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde auf Anweisung der ...

