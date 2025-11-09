PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mopedfahrer verletzt

Weimar (ots)

Am Freitagmorgen fuhr der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads aus Großobringen kommend Richtung Sachsenhausen. Ca. 100m nach dem Ortsausgang Großobringen verlor er die Kontrolle über das Kleinkraftrad und kam zu Fall. Er verletzte sich leicht und wurde in ein Klinikum eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 08.11.2025 – 08:42

    LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 08.11.2025

    Jena (ots) - Mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht Am Freitag dem 07.11.2025 gegen ca. 13:45 Uhr befand sich der 17-jährige Geschädigte am Eichplatz im Jenaer Zentrum. Auf Höhe der Zufahrt zum Eichplatz aus Richtung Leutragraben kommend. Hier wurde der junge Mann vom unbekannten Tatverdächtigen mit einem Pfefferspray attackiert. Der Geschädigte musste von einem hinzugezogenen Rettungswagen behandelt werden und ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 22:36

    LPI-J: Vermisster wieder aufgetaucht!

    Reichenbach (ots) - Bezugnehmend zur Vermisstenmeldung vom 07.11.2025 09:11 Uhr ergeht die Information, dass der Vermisste, 51-jährige Olaf Treske aus Reichenbach wieder wohlbehalten aufgefunden werden konnte. Der Standort des auffälligen Motorrades ist bekannt. Die Landespolizeiinspektion Jena bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung. Von weiteren Hinweisen kann abgesehen werden. Es ergeht die Bitte, die ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 11:07

    LPI-J: Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

    Apolda (ots) - Am 06.11.2025 um 18:00 Uhr meldete ein 25-jähriger Pkw-Fahrer bei der Polizei Apolda, dass ein VW-Fahrer seit geraumer Zeit mit 30km/h in Schlangenlinien vor ihm fährt. Die Polizei konnte den 46-jährigen Rumänen in der Friedrich-Engels-Straße anhalten. Ein Atemalkoholtest ergab 2,83 Promille. Der 46-Jährige wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde auf Anweisung der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren