Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Landstreicher löst Notarzt- und Polizeieinsatz aus

Apolda (ots)

Am Freitag, 07.11.2025 alarmierten Passanten gegen 15:00 Uhr den Rettungsdienst, weil eine männliche Person nach eigenen Angaben in schlechter psychischer Verfassung war und sich am Bahnhof in Bad Sulza dem schienengebundenen Nahverkehr in den Weg stellen wollte. Der wenig später eintreffende Notarzt konnte jedoch den Zustand des Mannes nicht verbessern, da dieser dem Notarzt aggressiv entgegnete und jegliche Mitwirkung verweigerte. Die daraufhin alarmierten Polizeibeamten der Polizeiinspektion Apolda beruhigten den noch immer hochaggressiven 28-Jährigen Schleswig-Holsteiner und begleiteten diesen gemeinsam mit den Rettungskräften in das nächstgelegene Weimarer Klinikum. Wann der wohnungslose Landstreicher nach seiner psychischen Rehabilitation seine Reise fortsetzen kann, ist aktuell nicht absehbar. Verspätungen des Bahnverkehrs konnten auf den Notarzt- und Polizeieinsatz nicht zurückgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

