Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wasseruhren entwendet

Rothenstein (ots)

Vom Grundstück eines Dienstleisters für Heizungstechnik wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ca. 200 Wasseruhren entwendet. Die ausrangierten Altzähler waren gesichert in einer Gitterbox auf dem Firmengrundstück gelagert, die durch Unbekannte aufgebrochen wurde. Ziel der Langfinger scheinen die Buntmetalle in den Altgeräten zu sein, deren Wert mit ca. 500 Euro angenommen werden kann.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

