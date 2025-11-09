LPI-J: Wasseruhren entwendet
Rothenstein (ots)
Vom Grundstück eines Dienstleisters für Heizungstechnik wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ca. 200 Wasseruhren entwendet. Die ausrangierten Altzähler waren gesichert in einer Gitterbox auf dem Firmengrundstück gelagert, die durch Unbekannte aufgebrochen wurde. Ziel der Langfinger scheinen die Buntmetalle in den Altgeräten zu sein, deren Wert mit ca. 500 Euro angenommen werden kann.
