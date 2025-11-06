PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: 82-jährige wird Opfer durch Fake Profil

Herdecke (ots)

Opfer einer Betrugsmasche in den Sozialen Medien wurde eine 82-jährige aus Herdecke. Nach ersten Erkenntnissen lernte die Herdeckerin über ein Fake Profil in den sozialen Medien eine derzeit unbekannte Person kennen. Über einen längeren Zeitraum gab es schriftlichen Kontakt zwischen den beiden. Irgendwann hatte der Täter das Vertrauen der 82-jährigen so erlangt, dass sie mehrere hohe Überweisungen an ihn tätigte. Es entstand ein Gesamtschaden in im hohen fünfstelligen Bereich. Das es sich hier um einen Betrug handelte, erkannte die Herdeckerin erst am 05.11.2025 und informierte die Polizei. Die Fachdienststelle hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 11:23

    POL-EN: Hattingen: Einbruch in Mehrfamilienhaus- Täter stehlen neben Bargeld auch eine Bartagame.

    Hattingen (ots) - Eine eher ungewöhnliche Beute machten Täter bei einem Einbruch im Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße am 05.11.2025 in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 19:20 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen traten die Täter eine Tür ein und gelangten so in die Wohnung. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 11:38

    POL-EN: Wetter: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter schlagen Scheibe ein

    Wetter (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rosenstraße kam es am 04.11.2025 in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 19:15 Uhr. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in die Räume des Hauses. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach der Tat flüchten die Täter in unbekannte Richtung. Was genau gestohlen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren