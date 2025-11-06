Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke: 82-jährige wird Opfer durch Fake Profil
Herdecke (ots)
Opfer einer Betrugsmasche in den Sozialen Medien wurde eine 82-jährige aus Herdecke. Nach ersten Erkenntnissen lernte die Herdeckerin über ein Fake Profil in den sozialen Medien eine derzeit unbekannte Person kennen. Über einen längeren Zeitraum gab es schriftlichen Kontakt zwischen den beiden. Irgendwann hatte der Täter das Vertrauen der 82-jährigen so erlangt, dass sie mehrere hohe Überweisungen an ihn tätigte. Es entstand ein Gesamtschaden in im hohen fünfstelligen Bereich. Das es sich hier um einen Betrug handelte, erkannte die Herdeckerin erst am 05.11.2025 und informierte die Polizei. Die Fachdienststelle hat die Ermittlungen aufgenommen.
