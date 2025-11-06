PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Mehrfamilienhaus- Täter stehlen neben Bargeld auch eine Bartagame.

Hattingen (ots)

Eine eher ungewöhnliche Beute machten Täter bei einem Einbruch im Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße am 05.11.2025 in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 19:20 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen traten die Täter eine Tür ein und gelangten so in die Wohnung. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich gestohlen. Zusätzlich wurde auch eine Bartagame mitgenommen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhielten Kräfte der Polizeiwache Hattingen gegen 22:20 Uhr einen Einsatz zum Reschop Carre. Dort sollten sich zwei weibliche Personen aufhalten, die eine Bartagame dabei hatten. Umgehend suchten die Kräfte die Örtlichkeit auf und konnten zwei weibliche Personen im Alter von 29 und 31 Jahren antreffen. Sie machten einen deutlich alkoholisierten Eindruck. Tatsächlich trugen sie auch eine Bartagame bei sich. Schnell erhärtete sich der Verdacht, dass dies die Bartagame aus dem Einbruch sein könnte. Ob die beiden Frauen auch im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen ist aktuell noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Aufgrund des Gesundheitszustandes wurden beide Frauen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Bartagame wurde umgehend an Fachkräfte eines Tierheims übergeben. Auch das Veterinäramt erhielt Kenntnis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 11:38

    POL-EN: Wetter: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter schlagen Scheibe ein

    Wetter (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rosenstraße kam es am 04.11.2025 in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 19:15 Uhr. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in die Räume des Hauses. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach der Tat flüchten die Täter in unbekannte Richtung. Was genau gestohlen ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 09:07

    POL-EN: Wetter: Autofahrer fährt in Blumenkübel - Atemalkoholwert von 1,4 Promille

    Wetter (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04. auf 05.11.2025) hörte ein Zeuge an der Bachstraße in Wetter einen lauten Knall. Als er aus seinem Haus ging, bemerkte er, wie ein 36-jähriger Wetteraner mit seinem grauen Opel versuchte, rückwärts zu fahren. Der zuvor von ihm wahrgenommene Knall rührte daher, dass der Wetteraner gegen einen Blumenkübel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren