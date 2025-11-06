Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Mehrfamilienhaus- Täter stehlen neben Bargeld auch eine Bartagame.

Hattingen (ots)

Eine eher ungewöhnliche Beute machten Täter bei einem Einbruch im Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße am 05.11.2025 in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 19:20 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen traten die Täter eine Tür ein und gelangten so in die Wohnung. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich gestohlen. Zusätzlich wurde auch eine Bartagame mitgenommen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhielten Kräfte der Polizeiwache Hattingen gegen 22:20 Uhr einen Einsatz zum Reschop Carre. Dort sollten sich zwei weibliche Personen aufhalten, die eine Bartagame dabei hatten. Umgehend suchten die Kräfte die Örtlichkeit auf und konnten zwei weibliche Personen im Alter von 29 und 31 Jahren antreffen. Sie machten einen deutlich alkoholisierten Eindruck. Tatsächlich trugen sie auch eine Bartagame bei sich. Schnell erhärtete sich der Verdacht, dass dies die Bartagame aus dem Einbruch sein könnte. Ob die beiden Frauen auch im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen ist aktuell noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Aufgrund des Gesundheitszustandes wurden beide Frauen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Bartagame wurde umgehend an Fachkräfte eines Tierheims übergeben. Auch das Veterinäramt erhielt Kenntnis.

