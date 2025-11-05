Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Autofahrer fährt in Blumenkübel - Atemalkoholwert von 1,4 Promille

Wetter (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04. auf 05.11.2025) hörte ein Zeuge an der Bachstraße in Wetter einen lauten Knall. Als er aus seinem Haus ging, bemerkte er, wie ein 36-jähriger Wetteraner mit seinem grauen Opel versuchte, rückwärts zu fahren. Der zuvor von ihm wahrgenommene Knall rührte daher, dass der Wetteraner gegen einen Blumenkübel gefahren sein musste. Als dieser dann aus dem Auto ausstieg, fielen dem aufmerksamen Zeugen seine Ausfallerscheinungen auf. Bei Eintreffen der Polizei wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,4 Promille ergab. Daraufhin wurde der 36-Jährige zwecks Blutprobenentnahme zur Wache Wetter verbracht. Anschließend wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Nicht umsonst ist es verboten, unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilzunehmen. In diesem Fall sind glücklicherweise keine Personen verletzt worden und es entstand lediglich ein Sachschaden. Aber das hätte auch ganz anders ausgehen können. Die Reaktionszeit und die Konzentration lassen stark nach, wenn man alkoholisiert ist oder unter Drogeneinfluss steht. Deshalb gilt weiterhin: Don't drink and drive!

