Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung_ 13-jährige kann wohlbehalten angetroffen

Sprockhövel (ots)

Im Rahmen der intensiven Ermittlungen im Vermisstenfall der 13-jährigen aus Sprockhövel (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6149519) wurde am 03.11.2025 um 21:40 Uhr eine Wohnanschrift in Haan aufgesucht. Dort konnte die Vermisste bei einer Freundin wohlbehalten angetroffen werden. Hinweise auf Straftaten ergaben sich nicht. Im Anschluss wurde sie zu ihrer Wohngruppe nach Sprockhövel verbracht.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit eingestellt. Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises dankt für die Mithilfe.

