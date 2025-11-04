Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter stehlen Tresor und Bargeld

Hattingen (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Dietrich-Bonhoeffer- Straße kam es zwischen dem 30.10.2025, 16:00 Uhr und dem 03.11.2025, 13:00 Uhr. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in die Räume des Hauses. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten einen Tresor. Zusätzlich wurde Bargeld im niedrigen fünfstelligen Wert gestohlen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der 0232491662200 melden.

