Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Hattingen: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter stehlen Tresor und Bargeld
Hattingen (ots)
Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Dietrich-Bonhoeffer- Straße kam es zwischen dem 30.10.2025, 16:00 Uhr und dem 03.11.2025, 13:00 Uhr. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in die Räume des Hauses. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten einen Tresor. Zusätzlich wurde Bargeld im niedrigen fünfstelligen Wert gestohlen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der 0232491662200 melden.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell