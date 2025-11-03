Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Wohnung_ Täter entwenden Schmuck

Gevelsberg (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Mühlenstraße kam es am 31.10.2025 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr. Unbekannte Täter öffneten ein Fenster und gelangten so in die Wohnung. Dort durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Schränke und Schubladen wurden dazu durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck im mittleren dreistelligen Bereich gestohlen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell