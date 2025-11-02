Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Wetter - Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz
Wetter (ots)
Am 31.10.2025, um 16.00 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Wetteraner mit seinem Krad die Schwelmer Straße in Fahrtrichtung Gevelsberg. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verlor dieser wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf Höhe der Hausnummer 75 die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er stürzte. Dabei verletzte er sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.
