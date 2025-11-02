Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Gevelsberg - Auffahrunfall auf der Hagener Straße
Gevelsberg (ots)
Am 31.10.2025, um 09.00 Uhr, befährt der 26-jährige Gevelsberger mit seinem Pkw die Hagener Straße in Fahrtrichtung Hagen. Als dieser verkehrsbedingt auf Höhe der Hausnummer 144 bremsen muss, fährt ihm ein 70-jährige Gevelsberger mit seinem Pkw auf. Durch den Unfall verletzen sich der 26-jährige, sowie dessen 63-jährige Beifahrerin leicht.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell