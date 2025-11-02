POL-EN: Gevelsberg - Auffahrunfall auf der Hagener Straße

Sprockhövel (ots) - Seit dem 01.11.2025 wird ein 13 Jahre altes Mädchen aus Sprockhövel vermisst. Das Mädchen ist nicht wie vereinbart zu ihrer Wohngruppe in einer Jugendhilfeeinrichtung in Sprockhövel zurückgekehrt. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine braune Jacke, blaue Jenas und schwarze Schuhe. Sie hat lange schwarze Haare. Sie hält sich regelmäßig in den Städten Wuppertal, Düsseldorf, Schwelm, ...

