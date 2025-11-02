Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - 13 Jährige kehrt nicht in Wohngruppe zurück

Sprockhövel (ots)

Seit dem 01.11.2025 wird ein 13 Jahre altes Mädchen aus Sprockhövel vermisst. Das Mädchen ist nicht wie vereinbart zu ihrer Wohngruppe in einer Jugendhilfeeinrichtung in Sprockhövel zurückgekehrt. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine braune Jacke, blaue Jenas und schwarze Schuhe. Sie hat lange schwarze Haare. Sie hält sich regelmäßig in den Städten Wuppertal, Düsseldorf, Schwelm, Ennepetal und Gevelsberg auf. Ein Bild des Mädchens gibt es im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/184913

Wer kann Angaben zu der Vermissten oder ihrem Aufenthaltsort machen? Diejenigen melden sich bitte umgehend bei der Polizei unter der 02333 9166-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell