POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Schwerpunkteinsatz "Dunkle Jahreszeit" im Ennepe-Ruhr-Kreis durchgeführt - zahlreiche Maßnahmen getroffen

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises hat, wie schon häufig zuvor, einen Schwerpunkteinsatz im Zusammenhang mit der dunklen Jahreszeit durchgeführt. Unterstützt wurde das Kriminalkommissariat 5 der Polizei dabei von allen anderen Kriminalkommissariaten, der Direktion Verkehr und der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz. Extern erfolgte die Unterstützung von der Stadt Hattingen, der Stadt Gevelsberg, vom Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität, vom Hauptzollamt Dortmund und der Bundespolizeiinspektion Dortmund.

Im Rahmen des Schwerpunkteinsatzes "Dunkle Jahreszeit" wurden durch die verschiedenen Behörden diverse Maßnahmen getroffen. So konnten zunächst zahlreiche Bürgergespräche im Rahmen der Kontrollen durchgeführt werden. Bei den Geschäftskontrollen wurde eine Strafanzeige mit Sicherstellung von Betäubungsmitteln und einem Messer gestellt. Insgesamt wurden im Rahmen der Geschäftskontrollen 18 Personen kontrolliert. Außerdem wurden bei 80 kontrollierten Fahrzeugen 15 Verwarngelder ausgesprochen und 4 Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen. Zusätzlich wurde ein ESO-Messfahrzeug aufgestellt, welches insgesamt 1322 Fahrzeuge gemessen hat. Hierbei wurden 32 Verwarngelder verhangen.

Der Schwerpunkteinsatz "Dunkle Jahreszeit" wird in unterschiedlichen Abständen immer in den Herbst-/Wintermonaten von der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises in Zusammenarbeit mit den oben genannten Kooperationsbehörden durchgeführt.

