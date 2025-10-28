Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Spezialkräfte der Polizei öffnen gewaltsam Wohnung eines Hattingers - Mann leicht verletzt

Hattingen (ots)

Am gestrigen Montag (27.10.) kam es zu einem Einsatz in Hattingen Holthausen, bei dem auch Spezialkräfte der Polizei involviert waren. Ein 54-jähriger Hattinger befand sich gegen 19:45 Uhr in seiner Wohnung in der Karlstraße. Vor Ort erhärteten sich die Hinweise auf eine mögliche Eigengefährdung, seinerseits wurden auch Drohungen gegen die Einsatzkräfte ausgesprochen. Eine Gefahr für unbeteiligte Personen bestand allerdings zu keinem Zeitpunkt. Aufgrund der Gesamtsituation vor Ort wurden zusätzlich Spezialkräfte der Polizei hinzugezogen und ein Diensthund wurde angefordert. Da ein Gespräch mit dem Hattinger nicht durchgeführt werden konnte und er mutmaßlich mit einem Messer bewaffnet war, wurde die Wohnung durch die Spezialkräfte gegen 23:20 Uhr gewaltsam geöffnet. Der Mann konnte dort angetroffen werden. Im Rahmen des Zugriffs wurde die Person leicht verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

