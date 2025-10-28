Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Landesweite Aktionswoche zur Sicherheit von Fußgängerinnen und Fußgängern

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Am Montag, den 27.10.2025 führte der Verkehrsdienst der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises einen direktionsübergreifenden Sondereinsatz zur Sicherheit von Fußgängerinnen und Fußgängern durch. Das Datum wurde nicht willkürlich gewählt, hier wurde darauf geachtet, dass dieser Sondereinsatz zu Schulbeginn nach den Herbstferien stattfindet.

Zum Einen war der Bezirksdienst der Polizei im Einsatz und hat, wie sonst auch, die Schulwegsicherung übernommen. Hierbei stand insbesondere das Thema "Elterntaxi" im Fokus, da dies eine große Gefahr für Fußgängerinnen und Fußgänger darstellt. Außerdem war die Verkehrsunfallprävention an der Grundschule Nord in Schwelm eingesetzt und beschulte knapp 70 Kinder zum Thema Sicherheit im Straßenverkehr.

Kräfte des Verkehrsdienstes überwachten außerdem Park- und Halteverstößen an Schulen und Kindergärten sowie die Geschwindigkeit in schutzwürdigen Bereichen. Damit einhergehend erfolgte die Überwachung von Verkehrsverbotsbereichen für Kraftfahrzeuge und die Überwachung von Fußgängerüberwegen an wechselnden Standorten.

Während des gesamten Sondereinsatzes (6:30-20:30 Uhr) konnten insgesamt 271 Verstöße aller Verkehrsteilnehmenden festgestellt werden. Der Großteil machen Geschwindigkeitsverstöße aus. Hierbei fertigte die Polizei 41 Ordnungswidrigkeitenanzeigen an und verteilte 208 Verwarngelder. Außerdem konnten Parkverstöße, falsches Halten an Fußgängerüberwegen, Rotlichtverstöße, Befahren von Fußgängerzonen und Gehwegen und verbotswidrige Nutzung Mobiltelefon festgestellt werden.

Deshalb hier der ganz klare Appell der Polizei: Passen Sie auf Ihre Mitmenschen im Straßenverkehr auf, auch auf die, die zu Fuß daran teilnehmen. So kommen Sie alle sicher ans Ziel.

