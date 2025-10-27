Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Täter haben es auf Leergutsäcke abgesehen_ Auf frischer Tat festgestellt

Schwelm (ots)

Zu einem versuchten Diebstahl von Flaschen und Leergut kam es am 26.10.2025 gegen 17:15 Uhr in einem Getränkemarkt an der Prinzenstraße in Schwelm. Nach ersten Erkenntnissen überkletterten ein 53-jähriger Schwelmer und ein 41-jähriger aus Mühlheim an der Ruhr den Zaun des Getränkemarktes und gelangten so in den Lagerbereich für Leergut. Im weiteren Verlauf der Tat warfen die Täter Leergutsäcke über den Zaun. Ein aufmerksamer Zeuge wurde auf den Diebstahl aufmerksam und alarmierte umgehend die Polizei. Kräfte der Polizei fuhren sofort zum Tatort und konnten noch auf frischer Tat beide Täter antreffen. Sie wurden für weiteren Maßnahmen zur Polizeiwache nach Ennepetal verbracht. Die Kriminalpolizei hat nun die weitere Bearbeitung übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell