POL-EN: Sprockhövel: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen- eine Person wird leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am 23.10.2025, gegen 19:00 Uhr im Kreuzungsbereich Hoppe/Silscheder Straße in Sprockhövel. Nach ersten Erkenntnissen war ein 55-jähriger Gevelsberger mit seinem PKW Ford auf der Straße Hoppe in Fahrtrichtung Niedersprockhövel unterwegs. Er erkannte einen Rückstau vor der Kreuzung und beabsichtigte deswegen zu wenden. Bei diesem Wendevorgang übersah er jedoch den PKW Audi einer 20-jährigen Duisburgerin, die in Gegenrichtung auf der Straße Hoppe unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW Audi gegen einen Zaun geschleudert. Der Zaun wurde dabei beschädigt. Der Ford des Gevelsberger drehte sich durch die Wucht des Aufpralls und wurde gegen den PKW eines 53-jährigen aus Dorsten geschleudert. Der Duisburger war auf der Straße Hoppe in Fahrtrichtung Niedersprockhövel unterwegs. Alle drei Fahrzeuge wurden teilweise erheblich beschädigt. Der Ford und der Audi wurden so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Durch den Unfall wurde die Duisburgerin leicht verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

Durch die umfangreiche Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen im Kreuzungsbereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
