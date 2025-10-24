Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Mehrfamilienhaus_ Täter stehlen Schmuck

Gevelsberg (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus im Sunderholzer Weg kam es zwischen dem 18.10.2025, 06:15 Uhr und dem 23.10.2025, 08:40 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Räume der Wohnung. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Entwendet wurde unter anderem Schmuck. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02333-9166-2100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell