Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: fünf Fahrzeuge beim Ausparken beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt etwa 33.000 Euro Sachschaden entstanden am Mittwoch (22.10.2025), gegen 11.00 Uhr in der Rielingshäuser Straße in Marbach am Neckar. Eine 86-jährige Opel-Lenkerin wollte auf einem Parkhausdeck eines Supermarktes ausparken. Mutmaßlich rutschte die Seniorin dabei vom Kupplungspedal ab und fuhr daraufhin ungebremst rückwärts. Dabei kollidierte sie zunächst mit einem geparkten Audi. Anschließend drehte sich der Opel und prallte gegen einen Citroen. Durch die Kollision wurde der geparkte Citroen auf einen Peugeot sowie einen Mercedes geschoben, die ebenfalls dort parkten.

Die 86-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell