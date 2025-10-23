Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall zwischen Pkw und Fußgängerin fordert zwei Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte Fußgängerin, ein leicht verletzter Pkw-Lenker und rund 4.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (22.10.1025) gegen 06:30 Uhr in Höhe eines Parkhauses in der Konrad-Zuse-Straße in Böblingen ereignete. Eine 26-jährige Fußgängerin überquerte bei Dunkelheit und Regen, mutmaßlich ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, die Fahrbahn. Ein 18-jähriger VW-Lenker, der auf der Konrad-Zuse-Straße aus Richtung Calwer Straße in Richtung Wolfgang-Brumme-Allee unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er kollidierte mit der die aus seiner Sicht von links kommenden Fußgängerin. Dabei erlitt die 26-Jährige schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der VW, an dem ein Sachschaden von rund 4.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Gemäß den ersten Ermittlungen könnte die 26-Jährige beim Überqueren der Fahrbahn ein Handy in der Hand gehalten und Kopfhörer getragen haben.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell